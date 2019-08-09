小四生「國際戰船」賽奪季軍

香港學生揚威國際。本港一個科技教育團隊早前帶領十名學生代表，到韓國參加「第十五屆國際戰船機械人挑戰賽」，與約三百名來自中國、韓國的參賽者競逐四項賽事的獎項，參賽者須按比賽場地即場製作機械人並完成編程，團隊中唯一出戰「迷宮」項目的小四生黃顯就，亦是該項目最年輕的參賽者，在二十五名參賽者中，勇奪季軍。



今年十歲的小四生黃顯就，以及另外九名來自不同中、小學的學生，上月底跟隨科技教育團隊「I Can Code」前往韓國，參加一年一度的「國際戰船機械人挑戰賽」，比賽共有四個項目，黃顯就參加的項目名為「迷宮」，是該項目唯一來自香港及最年輕的參賽者，須於三十分鐘內完成機械人及組裝，而機械人須於一分三十秒內自行走出未知迷宮陣地，並須按指定方式投射計分棋至三呎外的指定位置，共兩個回合，以最佳得分排名。



