﻿澳門小姐強勢重臨﻿﻿ 12佳麗周二逐后冠﻿

今年是澳門「雙慶年」，為慶賀中國建國七十年及澳門回歸二十年，除了不少節慶及體育活動加碼大搞之外，更有一項闊別了十年的濠江盛事強勢重臨。最新一期《東周刊》報道，○九年起停辦的澳門小姐選舉，今年在特區政府及本地企業出錢出力支持下宣告復辦，入圍決賽的十二位佳麗，將於下周二晚角逐后冠。



過往的澳門小姐選舉鮮有緋聞炒作及明爭暗鬥，故戰情往往較為平淡。由一九七二年首次舉辦開始，澳門小姐選舉不時因為各種原因而停辦。主辦單位接受《東周刊》記者專訪認為，澳門作為國際旅遊城市，應該每年都誕生一位代表人物，作為親善大使向世界宣揚濠江，因此正積極爭取長期承辦，並希望將澳門小姐選舉，推廣到成為格蘭披治大賽車及國際煙花比賽匯演等活動以外，另一項代表澳門的標誌性盛事。



澳門小姐競選原屬濠江最早、規模最大、最具認受性的選美活動，但由一九七二年創辦至今共四十七年，只曾舉辦過十六屆；對上一屆已經是十年前的事。今年踏入澳門的「雙慶年」，特別為同時慶祝中國建國七十年及澳門回歸二十年，各界加碼大搞不少節慶及體育活動，闊別多時的「澳門小姐」也宣告復辦。賽事由澳門選美聯盟主辦，加上澳門集團太陽城冠名贊助和支援，以「十年華麗回歸，展現澳門真美」為主題加以宣傳，備受公眾關注。



主辦單位澳門選美聯盟，會長李若瀅正是○九年澳門小姐。她笑言自己可能是史上任期最長的選美冠軍，十年過去終可交棒，改以另一身份參與這項盛事。去到今屆，我都會維持『淑女之爭』這個優良傳統。」



李指出，今屆澳門小姐由提名、遴選以至培訓等環節，把關相當嚴密。為招徠有質素佳麗，大會特設提名人獎，成功提名冠軍者可獲三萬元獎金。然而大會規定每人只可提名一位佳麗，也避免模特兒公司派旗下藝人空群而出包攬決賽席位，藉以開放更多位置讓不同年齡、不同特色佳麗公平角逐。



評審最終選出十二名佳麗進入決賽，有公眾看過她們初選的相片，批評「唔夠靚」。李承認「部分佳麗自己唔識化妝，甚至髮型及衣服配搭也不太理想；但我同其他評審，就是想從她們未經包裝的樣子、談吐，再考慮其學歷和才藝，衡量她們是否有外在美、內在美，是否適合選澳姐。」



為了讓十二位決賽佳麗以最佳面貌示人，大會提供為期一個月特訓。「由教她們穿高跟鞋行路等最基本形態禮儀，以至化妝技巧、口才訓練、舞蹈以至情緒管理，全部都要教。冠名贊助商在越南會安擁有好靚的大型酒店度假村及高爾夫球場，我們亦到了當地拍外景。」李若瀅說。



爭取長期承辦助推廣旅業



今屆澳姐獎項誰屬，有待下周二晚才能知曉。據了解，太陽城集團與主辦單位澳門選美聯盟，均認為應該持續誕生親善大使，協助政府及相關部門向世界推廣澳門旅遊業，正爭取長期承辦澳姐，初步概念兩至三年舉行一屆，賽事規模會逐步提升，希望能將這項近半世紀歷史的選美活動，推廣到類似格蘭披治大賽車、國際煙花比賽匯演等，另一項代表澳門的標誌性盛事。



