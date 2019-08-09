﻿審查寬鬆成走私良機﻿ ﻿港成鰻魚苗中轉站﻿

在日本飼養的鰻魚，其魚苗大部份竟然來自香港？業界分析，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種的鰻魚，由於日本近年的鰻苗嚴重不足，另一主要捕撈地區台灣有出口限制，大批鰻苗於是以螞蟻搬家形式，空運到港再轉運至日本，估計一小包膠袋，已可放入過千鰻苗，金額以萬元計。亦有業界估計，有人看準香港關口審查寬鬆，於是經冷凍貨運，將鰻苗運往香港，再轉運至日本牟利，令香港疑成為瀕危鰻苗中轉站。



據日本財務省的貿易統計，日本鰻苗主要從香港進口，今年截至四月，有逾九千九百公斤鰻苗的來源地為香港，佔日本鰻苗進口量達九成九，數目驚人。不過，香港魚類學會會長莊棣華卻指出，鰻魚於鄰近菲律賓的太平洋馬里亞納海溝產卵，並於台灣及日本之間的海域成長為鰻苗，因此兩地漁民捕撈鰻苗的數量，屬東南亞國家之中最高，只有少數的鰻苗會游往香港水域成長。



生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊稱，香港出口日本的鰻苗主要來自台灣。她表示，過去與台灣環保團體交流時，對方已提出有不良商家，以香港為中轉站，將鰻苗運往日本的問題，「台灣一直有這個（出售捕撈鰻苗）的產業，自從鰻苗數字大減，當地政府限制出口，結果地下出口價愈來愈貴，於是就有很多人偷偷地運鰻苗出境，再扮成香港貨運往日本。」



日本撈獲鰻苗嚴重不足



她續說，由於亞洲對鰻魚的需求急增，鰻苗早已出現過度捕撈，IUCN在一四年更將鰻魚列入瀕危物種，其後更呼籲公眾停止食用鰻魚。台灣為保障當地養魚業，當局規定每年十一月一日至翌年三月三十一日期間，禁止鰻苗出口。然而，日本漁民的鰻苗捕撈量逐年減少。根據日本水產廳統計顯示，由去年十一月至今年四月的半年內，日本僅捕撈三點七噸的魚苗，數字刷新六年來的歷史新低，結果鰻苗愈賣愈貴，亦促成不法商人經香港轉口至日本的地下生意。



有從事鮮活食物批發的香港物流協會會長黃輔華指出，一尾鰻苗僅重零點一至零點二克，長度比一般人的尾指還要短，即使大批偷運，亦難以察覺，「一個在魚檔盛載海鮮的透明膠袋，只要注滿水、打入空氣包裹，已可放入幾百尾鰻苗。」



他知悉，有不法之徒通過寄艙行李，偷運鰻苗到港，再轉運至日本，「一轉可賺幾萬元，利潤很高，加上鰻苗不是毒品，走私客覺得刑責沒那麼大，更願意鋌而走險。」



熟悉鮮貨物流的香港物流商會副主席鄭懷偉指出，近年不少產於孟加拉、菲律賓及印尼等地的鰻魚，會經空運送抵香港，較少直接送往日本，故估計這些地區看中香港的自由港角色，藉香港作為中轉站，「內地魚苗都是一樣，利用三角貿易模式，先出口至香港，再轉口至日本。」事實上，香港海關一六年於機場截查兩名由西班牙經荷蘭抵港的旅客，並於其寄艙行李，檢獲九十一公斤懷疑屬瀕危物種的歐洲鰻鱺。



東南亞魚苗罕有直送日本



翻查資料，本港進口活魚一直依賴自願申報制度，變相未有監管活魚來源。楊氏水產執行董事楊瑞良指出，大部份香港進出口的魚類不受限制，故不用特別申報，獲不少台灣魚苗商青睞，「一箱魚苗的數量數以萬計，就算運送過程有部份死掉，成本都不算高。鰻魚量減少，不排除有人見到需求大而暗中偷運，經香港轉口去其他地方。」



