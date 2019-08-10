﻿今明四區遊行遭反對 網民深夜燒衣 警清場拘多人

多個組織於今明兩日在全港多處發起遊行集會，當中大埔、黃大仙、深水埗及港島東的遊行均被警方反對，警方則批准明日維園集會。警方強調，審批時是依照遊行集會人數、地點、路線、性質等風險因素作評估，絕無政治考慮，警方並非禁止所有公眾遊行活動，最近已批准最少十個遊行集會。此外，有數百人趁盂蘭節將近，昨晚舉辦「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，其中一個燒衣地點，就是多次發生警民衝突的黃大仙紀律部隊宿舍對開，燒衣期間，有雜物由宿舍擲下，燒衣者則以鐳射筆照向過單位「回敬」，防暴警深夜清場，並拘捕多人。



今明四區遊行雖然全被警方反對，惟有網民於昨晚舉辦「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，有人聲稱該活動為宗教集會，毋須申請不反對通知書。



昨晚八時許，數以百計市民響應呼籲，他們到黃大仙紀律部隊宿舍對開，沙田坳道和東頭村道交界，放好祭品，然後在路旁燃點蠟燭、上香及燒衣，有人更高呼守護黃大仙，避免黑社會入侵。



到九時許，紀律部隊宿舍疑有人從單位擲下雜物，惹起在場人士不滿，有人則向紀律部隊宿舍撒溪錢，也有人用鐳射筆照向懷疑投下雜物的單位，警方呼籲勿向私人地方投擲物件。大批防暴警守在紀律部隊宿舍門口，氣氛緊張，至凌晨時份，防暴警清場，拘捕多人。



警方昨日在例行記者會上解釋反對遊行的原因。其中申請於今日舉行的大埔遊行，由於申請人未能獲得康文署批准使用廣福球場作為遊行終點，以及無法確保示威者在活動結束後的行動，故不獲批准。至於申請同日舉行的黃大仙遊行，申請人同樣未獲有關場地使用權，未能合理估計遊行參與人數及提供足夠糾察維持秩序。



至於申請明日舉辦的深水埗遊行，警方指深水埗是舊區，有大量排檔等易燃構建物，一旦發生暴力及縱火事件，便會對區內市民生命財產構成威脅；至於同樣申請明日舉行的港島東遊行，由於會經過北角警署及政府機構等高危地點，警方有理由相信，該些地點會成為暴力示威者襲擊的目標。



港島總區高級警司（行動）吳樂俊澄清，警方沒有收到所謂不作驅散，便直接以暴動罪拘捕示威者的「最高指示」。



指武警混入警隊屬謠言



就有人於港鐵太和站拍得一名男子，手持寫有「武警」字眼的行李，因而質疑內地執法人員混入警隊的說法，吳樂俊指全屬謠言。此外，警方日前在黃大仙及深水埗行動期間有街燈突然熄滅，警方調查後證實是電箱被毀壞導致短路。另有指在八月五日凌晨，天水圍有女童被男警截查及搜身期間，質疑被男警非禮，吳指當時是由一名女警負責搜身，男警沒有參與。



