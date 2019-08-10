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萬人機場「接機」 向遊客派反修例小冊子

2019-08-10 列印
■一名女子疑不滿有人揮動美國國旗，與示威者發生口角。
■昨日有近萬人到機場集會，向遊客宣傳反送中訊息。
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　　反修例示威持續，網民發起由昨日開始一連三日的「萬人接機」行動。約有一萬人昨在機場「接機」，有人高叫口號，也有向旅客派發反修例小冊子。機管局實施特別措施，航班服務未見受影響。有旅客認為有關措施合理，也有指集會是和平進行，對他們影響不大。

　　中午過後，接機大堂聚集人士愈來愈多，到四時許，已坐滿A區和B區空地，估計有近一萬人。有示威者在A區懸掛寫了「光復香港、時代革命」的直幡。一名女子疑不滿有人在場揮動美國國旗，上前制止與示威者發生口角，被包括機場保安員和機管局職員等多人制止。此外，有人身穿黑衣、戴頭盔及防毒面具，高叫「Free Hong Kong」等口號。

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