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「全民撐警日」活動籲穿藍衣表支持

2019-08-10 列印
「全民撐警日」活動籲穿藍衣表支持
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　　反修例示威活動影響警民關係，「守護香港大聯盟」今日發起「全民撐警日」活動，呼籲市民以「全民穿藍，香港天藍」的衣着，用不同方式向警務人員表達支持，例如，當看到警務人員時，便向他們作出微笑或打招呼問好，也可到附近警署致送心意卡或慰問信，表達慰問。

　　大聯盟指出，市民可與警務人員合照，並且將相片上載至個人社交媒體，例如facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，並在貼文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」等。

　　據了解，大聯盟有逾一千個團體成員，已透過內部動員和呼籲會員參與，惟今日有多少人響應則無從估計。但大聯盟相信，若香港失去警隊保護，將是一場災難，最終受害的是市民。

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