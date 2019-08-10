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二手樓價連跌兩周 惟九龍逆市升

2019-08-10 列印
　　反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最近報一百八十八點四三點，按周跌百分之零點一七，連跌兩星期，最近五星期累跌百分之一。期內，大型屋苑領先指數CCL Mass，以及中小型單位CCL同樣按星期跌百分之零點二三；大型單位CCL則升百分之零點一二。按地區劃分，分區樓價普遍下跌，港島區跌百分之零點二九，新界東及新界西跌百分之零點六二，反觀九龍樓價逆市升百分之零點二九，五星期累升百分之一點五七，受惠早前誕生啟德地王。

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，整體樓價走勢出現輕微回軟跡象，隨著聯儲局減息、香港經濟增長放緩及中美貿易戰惡化等事件，相信樓價走勢在未來數星期將會明朗化。

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