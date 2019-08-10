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冬菇亭熟食檔遇竊 夾萬被抬走失逾二萬元

2019-08-10 列印
　　粉嶺一間餐廳昨日發生爆竊案，職員返店時揭發夾萬不翼而飛報警。昨凌晨四時許，一名職員返回祥華邨冬菇亭熟食檔的餐廳準備營業，入店後發現一個夾萬不翼而飛，懷疑被人爆竊，通知六十三歲姓羅女負責人報警。

　　警員接報到場，一度在附近兜截可疑人，但未有發現。經負責人點算後，證實夾萬內有二萬元現金，另外店內亦有五千五百元失去。警員將案件列爆竊，交大埔刑事調查隊處理，事後檢走餐廳及附近閉路電視追緝賊人歸案。

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