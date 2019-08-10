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保險代理認使用虛假文書囚三月

2019-08-10 列印
　　二十六歲前男保險代理去年申請強積金中介牌照時，謊稱自己通過相關中介考試，並付上經竄改的成績單。涉案男代理昨於東區裁判法院承認一項使用虛假文書罪，被判囚三個月緩刑一年。

　　被告今沒有律師代表，求情時指自己因一時貪念，想接觸更多客戶以獲得更多生意才犯罪，但最終未能成功，冀法庭考慮他屬初犯，而且沒有從中獲利而從輕發落。

　　被告關凱軒，現時無業，控罪指他於去年二月十二日，在跑馬地「友邦保險（國際）有限公司」知道或相信有關虛假文書，即一頁強制性公積金計劃考試成績單屬虛假，而使用該文書，意圖誘使強制性公積金計劃管理局接受該文書為真文書，並因而作出或不作某些作為，以致對強制性公積金計劃管理局不利。



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