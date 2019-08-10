  • 2019年8月10日 星期六
  • 30º
  • 82%
熱門： 大埔遊行黃大仙機場走光逃犯條例

日報新聞 > 港聞

「烽火」掃黃拘20內地女

2019-08-10 列印
「烽火」掃黃拘20內地女
Previous Next

　　前日下午二時許，油尖警區特別職務隊聯同入境處人員，在油麻地及尖沙咀展開代號「烽火」掃黃行動，人員突擊搜查油麻地及尖沙咀多個懷疑色情架步，行動中共拘捕二十名持雙程證來港內地女子，年齡由十七至四十三歲，她們以涉嫌「違反逗留條件」被捕。警員事後將被捕女子及檢獲證物一併帶署調查，案件稍後將交由入境處跟進。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd