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黃大仙連儂牆凌晨遭縱火

2019-08-10 列印
　　黃大仙發生縱火案，昨凌晨三時許，黃大仙廟旁邊行人隧道一幅「連儂牆」，突然起火並冒出濃煙，有途人路經見狀報警，消防員到場，火勢已自行熄滅，但牆上一批便利貼及多張標語被燒毀。消防調查後，由於無自然起火原因，加上現場有多處火頭，認為火警有可疑，交警方列縱火調查，案件由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

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