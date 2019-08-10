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200長者觀賞學生才藝表演

2019-08-10 列印
200長者觀賞學生才藝表演
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　　為促進社會共融，香港布廠商會朱石麟中學早前一連兩日舉辦學生才藝表演，提供十項精采表演，約有二百位觀塘、九龍城區長者出席。當日學生為長者策劃安排早餐，與非華語學生、長者合作表演，校方希望學生藉着交流合作，發揮尊長敬老精神回饋社群。

　　除了全校師生、家長外，活動邀請東華三院龐永紹長者鄰舍中心長者，以及彩德邨、彩福邨、彩盈邨、啟晴邨及德朗邨五個公共屋邨，約二百位長者出席。

　　當日十八名扶輪社少年服務團特意為長者策劃安排早餐，向長者關懷問候和派發實用禮包，亦設老幼共融表演舞蹈、諧趣對談，旨在促進兩代交流和增加長者社交活動機會，發揚尊長敬老的傳統美德。當日節目包括兩屆本港業餘魔術大賽冠軍鄧志勇校友指導的魔術表演，以及全校師生合唱《同舟之情》，以及武術和跆拳道表演。

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