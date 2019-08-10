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疑因生活不愜意 14歲少女墮樓亡

2019-08-10 列印
　　十四歲姓盧少女，疑自覺生活不愜意，昨日清晨五時許，被發現在油塘油麗邨卓麗樓寓所墮樓，倒臥大廈對開地面重傷昏迷。

　　多名住客聞墮物巨響發現報警，救護員到場為女事主急救及送院搶救，惜抵院搶救無效死亡。

　　警方封鎖現場調查，並在該少女寓所內檢獲遺書，初步相信案件無可疑，稍後傳召仵工，將女事主遺體舁送殮房，真正死因仍有待稍後法醫官剖屍確定。

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