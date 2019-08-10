﻿「老餅股」突發威﻿ ﻿跑贏科網巨無霸﻿

據最新一期《東周刊》報道，古語有云風水輪流轉，證諸美股亦然。原來過去一年，美股的「長升」軍團「FAANG」，即facebook、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Netflix及Google母公司 Alphabet，過去一年的平均回報不夠百分之六。



相反，由五隻傳統消費股沃爾瑪（Walmart）、寶潔（P&G）、百事（PepsiCo）、好市多（Costco）和可口可樂（Coca-Cola）組成的「老餅」軍團「WPPCK」未計股息，同期回報竟然接近三成。這批「老餅股」突然發威，對投資前景來說未必是好預兆，皆因可能反映廣大股民估計在中美貿易戰，及環球接連爆發政經大事下，經濟可能由盛轉衰，因此轉投兼備增長和防守力的傳統消費股。



可口可樂和百事可樂都是家喻戶曉的百年老店。兩間公司的產品鬥足超過一個世紀。多年前，大家同時開發「低糖」甚至「無糖」可樂，希望為單調的主打飲品殺出新的血路。



可樂百事 鬥新口味殺出血路



雖然初期效果不見顯著，時移世易，健康飲品今天大行其道，低糖及無糖飲品加上新口味，成為了推動兩大飲品股業績的動力。據《東周刊》報道，上月底，兩隻老牌飲品股先後公佈業績，由於成績好過市場預期，帶動股價創下新高。當中股神巴菲特的核心持股可口可樂，今年第二季的淨收入按年增長一成二，至約二百零四億港元。管理層更調高今年的營收預測，由原本估計增長百分之四，調高至百分之五。



營收前景樂觀，無糖可樂應記首功。可口可樂行政總裁占士昆西說，消費者對旗下經典無糖可樂需求增加，而低糖的小包裝版汽水亦同樣受到歡迎。新推出的「香橙雲呢嗱可樂」（Coca-Cola Orange Vanilla），以及添加了咖啡成份的可口可樂，一樣備受追捧。日本傳媒甚至報道，日本可口可樂將於十月前進軍酒類市場，在超市和便利商店銷售罐裝燒酒梳打水，成為全球可樂唯一涉及酒類業務的分公司。原來日本可樂去年在日本九州試賣加入檸檬汁的燒酒梳打水「檸檬堂」，結果反應極為熱烈，因此決定將產品推向全日本，有機會成為可樂未來的新路向。



推動可口可樂銷量的另一殺着，是集團一浪接一浪的銷售計劃。例如與美國電視劇《怪奇物語》第三季合作推出的一九八五年版「New Coke」，以及配合迪士尼樂園星球大戰園區開幕推出的「機械人版可樂」。



老店力拓O2O 股價大翻身



與可樂打生打死的百事，上半年同樣以新口味飲品致勝。百事今年推出了三款新口味，包括青檸、香橙及草莓百事，大受市場歡迎。加上低糖、無糖及有汽飲品和即飲咖啡，以及非飲品類別如薯片Frito-Lay、麥片品牌桂格等帶挈，百事上季度同樣交出理想成績表。期內每股盈利和營收雙雙高於市場預期，刺激股價應聲爆上。



事實上，過去一年美股可謂風水輪流轉。根據財經雜誌巴隆周刊統計，過去一年五隻傳統消費股沃爾瑪、寶潔、百事、好市多和可口可樂「WPPCK」，未計股息的回報高達兩成七，遠遠跑贏「長升」軍團「FAANG」的facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google母公司Alphabet。至於Target及沃爾瑪等老店近年發展結合網上與實體店的線上至線下模式（O2O），是令業績和股價大翻身的關鍵。以沃爾瑪為例，上季整體營收增長百分之三點四，其中網上銷售竟然激增三成七。至於Target上季銷售更增長近百分之五，網上銷售升幅高達四成二，表現勁過沃爾瑪。







