﻿粵港聯營放寬措施實效小 港律師北上發揮有限﻿

內地政府上周實施多項開設粵港聯營律師事務所的放寬措施，以吸引香港中小型律師行北上發展。有律師認為，取消港方出資不少於三成的比例，可降低入場門檻，惟實際參與度仍不及中方，香港律師發揮空間有限。



為促進跨境法律發展，粵港澳三地早於一六年推行合夥聯營律師事務所《試行辦法》，容許港澳律師事務所與內地律師事務所，以合夥形式於廣東開設聯營律師事務所。上周律政司司長鄭若驊發表網誌指，自八月一日起實施新措施，包括取消聯營所港方出資不少於三成的比例、容許聯營所受理及承接行政訴訟法律事務，以及聯營所名義聘用三地律師。雖然機遇增加，法律界認為，在新政策下香港律師發揮空間始終有限。



港律師行可改聘內地律師減成本



廣東省司法廳進一步放寬兩地律師事務所聯營限制，令香港中小型律師行躍躍欲試。本地執業律師何升偉雖與內地法律界長期合作，但礙於規模及資金限制，難與內地律師事務所合夥聯營，「以往出資三成的下限，所需資金普遍要七位數字，投資未必回本，所以『試都唔敢試』。」他指港方律師行初期不需投資太多，可按情況決定才加大投資。



何升偉預期新措施實施後，兩地的中小型律師行均會陸續參與聯營。「在內地，一些一兩百人的小型律師行，會希望保持業務主導權的同時，藉助港方律師熟悉普通法的優勢，來拓展業務。」他稱，港方的中小型律師行與中方聯營後，也可「互借東風」，不需用本港薪酬聘請內地律師，改以內地薪酬聘用，減低營運成本。



限制港方出資 內地擁真正話事權



雖然《試行辦法》放寬港方出資比例限制，但同時也規定港澳律師事務所的出資比例不得高於四成九，換言之，內地律師事務所必須為聯營所的主要股東，擁有決策話事權。的近律師行合夥人司徒英健坦言，新措施沒有調升港方可以佔有的份額，使規模較大的香港律師事務所，只以觀摩態度看待聯營所發展，「香港律師事務所因所佔的份額少，降低在聯營所實際參與度。」但何升偉認為，即使中小行在聯營出資份額較小，但一旦港方從聯營所中接辦較多業務，也有機會獲得較高的分帳回報。」



執業律師蘇文傑則指出，香港律師在聯營所只是小股東，在決策上難免處於下風，加上內地多個城市的大型律師事務所，財力及律師團體人數已追貼香港，優勢已不斷提高。



反觀香港，只有司法背景略勝一籌，除了是中國境內唯一的普通法司法管轄區，法律條文亦以英文為主。司徒英健稱，聯營所雖提供一站式跨法域法律服務，方便香港及內地客戶，惟因聯營所對港方的持股限制，暫無意開拓相關業務。



保障範圍尚未釐清 未敢聘請兩地律師



《試行辦法》亦提及另一放寬措施，兩地律師事務所可選擇以聯營事務所名義，分別聘請港澳及內地律師。早年在廣東省設立聯營事務所的本地執業律師麥家榮認為，新政有助降低內地律師行聯絡派駐律師的成本，惟聘請程序牽涉到律師的專業責任保險，因其保障範圍尚未釐清，暫不會以聯營所名義聘用兩地律師。



港律師未能介入行政訴訟案



新措施容許聯營所受理及承接行政訴訟法律事務，但事實上，只有聯營所的內地律師可受惠，即使有內地執業資格，香港律師仍不能介入案件。賴文俊指出，內地行政訴訟案件的律師費龐大，不少更以億元計。



賴期望，廣東省司法廳進一步開放刑事法律業務，先釋放監獄探視權予香港律師，「假如有港人在大灣區犯事被捕，就算香港律師不能代表他出庭，但至少應可探監，參與案件。」



