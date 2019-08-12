維園集會演變跨區示威 港鐵太古站口警民衝突

昨日獲警方批准的維園集會，最後演變成「游擊戰」，部份集會者兵分多路，分別往灣仔警察總部及尖沙咀警署外示威，並堵塞主要道路如怡和街、軒尼詩道及紅隧九龍出入口等。至昨晚，有示威者在鰂魚涌港鐵站出口與警方對峙，其後他們乘列車到太古站，在C出口與一早在場的警員相遇，警員在站內開槍，雙方爆發衝突，多人被捕。



維園集會昨午二時舉行，到四時左右有示威者開始前往銅鑼灣，佔領祟光百貨外軒尼詩道東西來回線，向灣仔推進。部份示威者「快閃」金紫荊廣場，塗污金紫荊底座並貼上示威標語後，迅速離開。一批示威者則乘港鐵過海，一度堵塞紅隧九龍出入口收費亭，其後跳過紅磡站入閘機入內，乘坐西鐵線到南昌，匯合深水埗示威者。



女示威者疑眼部重創



昨晚約六時，一批示威者灣仔警總外的駱克道設置路障，與警方對峙，又向警員照射激光及撒溪錢。防暴警察舉起黑旗警告後，分別在警總外軒尼詩道及駱克道施放催淚彈驅散示威者。



尖沙咀催淚彈驅散



有示威者以催淚彈及磚石擲向警方還擊，警方將示威者迫向修頓球場。警方將防線推進至灣仔站外，再施放數枚催淚彈，令灣仔站充斥催淚煙。站內不少市民眼睛刺痛，有女童淚流滿面，需立即清洗雙眼，惟仍有人於灣仔站躲避。軒尼詩道只剩零星示威者。



近六時半，一批早前轉往深水埗的示威者到達尖沙咀彌敦道，在尖沙咀警署外聚集。警方多次施放催淚彈驅散，示威者則繼續向警署投擲物品及以雷射筆照射。晚上七時過後，尖沙咀警署出入口水馬後方有物件起火，火勢一度猛烈。警方再向街道發射催淚彈，示威者則向警署投擲地上的催淚彈。



其間，一名女子在衝突現場受傷倒地，頭部流血，懷疑近眼部中槍，救護員在場為其急救。大批防暴警察再沿彌敦道快速驅散，並將多人壓制在地上。



至晚上，有示威者從灣仔坐港鐵離開，部份人到鰂魚涌港鐵站出口，未出閘即遇上在英皇道阻截的警員，雙方隔着入閘機對峙，示威者拆鐵欄堵塞，又以消防喉噴水。近十一時部份示威者從太古港鐵站C出口離開時，警員一早等候，雙方衝突，警員在站內開槍多人被制服，其中一名婆婆倒地，其他示威者乘列車離去。