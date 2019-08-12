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疑似便衣警混入示威者

2019-08-12 列印
■在尼詩道執行拘捕行動的人，裝束與示威者相似。 NOW新聞畫面
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　　警方晚上十時在軒尼詩道制服多名示威者，執行拘捕行動的人，裝束與示威者相似，該批人不肯交代是否警員，只叫在場記者用專業知識判斷。

　　速龍小隊晚上十時在軒尼詩道制服多名示威者，當中有人雙手被索帶反綁，亦有人受傷。制服示威者的人當中，有的穿上黑衣及戴防毒面罩，裝束與示威者相似，卻手持棍。該批人其後靠近警員及交談。記者上前追問該批人士的身份，軍裝警員一度阻擋。該批人士其後登上一輛白色小型巴士，記者追問他們的身份，該人士拒絕交代是否警員，並叫在場記者用專業知識判斷。

　　有目擊者稱，三名裝束與示威者相似的男子打鬥。一批防暴警員及速龍小隊成員很快便衝出來制服示威者。三人被攔截警員後，從褲袋取出綠色熒光棒揮動兩下，警員便給予放行。
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