深水埗非法遊行圍堵警署 防暴警葵芳站內射催淚彈

反修例遊行一發不可收拾，昨日遭警方反對的深水埗遊行，仍有市民無視，沿長沙灣道向長沙灣方向遊行，其後有示威者圍堵深水埗警署及長沙灣警署，警方多次發射催淚彈驅散。入夜後，戰場轉到葵芳一帶，警方一度向港鐵葵芳站內發射催淚彈。



深水埗遊行遭警方反對，發起人深水埗區議員楊彧宣佈取消遊行，但昨午兩時半有數百人在原訂遊行起點楓樹街遊樂場聚集，至下午三時許有人高呼「去行街」，大部份市民響應，走出行車路，沿長沙灣道向長沙灣方向前進。



近千名遊行人士經長沙灣道及欽州街交界時，未有轉往深水埗警署方向，其後有大批身穿黑衣市民走出長沙灣道行車線，經過長沙灣警署後，部份市民折返深水埗方向，聚集在警署對出的荔枝角道，以及長沙灣政府合署外的長沙灣道，並用鐵馬架設路障。



警方在深水埗警署內舉黑旗及橙旗向示威者示警後，向欽州街及荔枝角道方向發射多枚催淚彈，防暴警員到下午五時後列隊，向欽洲街及荔枝角道推進，發射催淚彈驅散示威者，部份催淚彈射上附近天橋，警員快速向前推進，在西九龍中心外制服多名示威者，大部份為女性。



制服多名示威者大半是女性



示威者昨午四時左右抵達長沙灣警署外，與警方防線對峙，有警員發射防暴槍，示威者投擲汽油彈，跌在地面着火。傍晚在長沙灣警署內，警方舉起黑旗警告，向長順街方向發射催淚彈，多名防暴警員走出警署外列陣，示威者之後散去。



入夜後，一批示威者轉到葵涌警署，在尖沙嘴聚集的示威者隨即往現場支援，大批防暴警察在警署外戒備。晚上九時後，防暴警員舉黑旗推進，一度於新都會廣場隔着玻璃對峙。其後，警員追至葵芳站與示威者對峙，有示威者用消防喉和滅火筒噴向警員，警方向站內發射催淚彈，現場一度煙霧濔漫。



