北角聚數百紅衣人 示威者聞訊撤退

有愛國人士預告會在北角向黑衣示威者施襲，警方昨在北角嚴陣以待。數百名身穿印有「福建人」紅色上衣者，昨午在英皇道一間酒樓聚集，其間與一名市民口角，追打他到街上，打人者被警方拘捕。亦有香港電台攝影師助手及某報記者在場採訪期間受襲，警方帶走一名涉事者。



昨午約四時，多名福建人在酒樓與一名灰衣市民口角，繼而動武，並追打該市民。酒樓外早有警方戒備，一名紅衣男子被拘捕並帶上警車。其餘紅衣男返回酒樓內，未見有警員跟隨入內。



消息稱，多名勇武派的黑衣人，一度乘港鐵前往北角站，但經商議及觀察後，沒有出閘便離開。



港台採訪隊在酒樓外拍攝紅衣男期間被人包圍，一名攝影師助手被人從後襲擊，面部擦傷。



警方在街上截查一名操普通話紅衣男，並在其身上搜出一個疑似白色面罩。其父到場後，男子獲放行返回酒樓內。



示威者得知北角聚集大批紅衣人，故未有前往，現場以記者、警員及紅衣人為主。有中年男子手持中國國旗衝出英皇道，嘗試將國旗放於交通燈上不果，被警員勸回行人路。約五時半，一名中年灰衣男子以中國國旗為武器，襲擊某報記者。及後，有另一批中年男子指罵及襲擊在場記者，一名藍衣男子被警方帶走。



到晚上約七時四十五分，一名欲前往書局買書的黑衣男子經該酒樓外被一名紅衣男襲擊，嘴角流血，後被送院治理。另再有兩名記者遇襲。



另外，前立法會議員劉小麗昨午現身北角，有白衣男舉起帶有英國和美國國旗的紙牌向劉小麗示威，被一名紅衣人揮拳襲擊，後更被三至四人圍毆。四名防暴警察到場後，多名紅衣男以帶鄉音的廣東話向警員表示「無事」、「無事無事，誤會」，紅衣男其後與白衣男往同一方向離去。