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外籍女跪路邊合十被帶走

2019-08-12 列印
　　昨晚警方於軒尼詩道驅散示威者期間，一名身穿黃色上衣的金髮外籍女子跪在交通燈路邊，合上雙手似在禱告，未有理會四周擦身而過的示威者。

　　當防暴警察走到女子面前時，她仍跪在地上，並向天舉起雙手。防暴警拉起她，護送她到安全地方。

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