「不希望駐港解放軍出動」 譚耀宗冀自行止暴制亂

反修例爭議持續，警民衝突不斷。全國人大常委譚耀宗出席電台節目時表示，不希望駐港解放軍出動處理香港事務，但指即使出動，亦不代表影響「一國兩制」。新民黨主席葉劉淑儀接受新華社訪問，表示香港的抗爭活動是要推翻和顛覆特區政府，挑戰中央政府，認為不可能得逞。全國人大常委譚耀宗表示，不希望駐港解放軍出動處理香港的遊行示威，他期望香港能自行止暴制亂，否則沉淪下去，全社會都要埋單。他指，港澳辦主任張曉明日前在深圳的座談會上，未有深入談及是否要出動駐軍，但認為出動的話，或會引來國際社會批評和誤解，如非必要，都不應走到這一步。但同時他指，即使出動，亦不代表影響到一國兩制，因為中央已表明一國兩制是堅定不移的政策，《基本法》亦列明，駐港解放軍可在特區要求、中央同意下，出動維持香港的治安。他又指，若特區政府無法再控制現時局面，或進入無政府狀態，人大常委會研判後，若認為香港進入緊急狀態，全國性法律就可不經常規程序，直接引申至香港實施。



葉劉：抗爭活動偏離「反修例」目標



另外，葉劉淑儀表示，現時的抗爭活動已偏離了「反修例」的目標，帶有「顏色革命」的特徵，認為明眼人都看得出，一些抗爭行動背後有非常精密的組織在策劃，已不是簡單地表達意見的民間運動，而是妄圖推翻、顛覆特區政府，甚至挑戰中央政府的政治運動。



她又指，早前港澳辦及中聯辦舉辦的香港局勢座談會，已清楚表明，中央不會向暴徒讓步，如出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管，因此這些顛覆運動不可能得逞。



