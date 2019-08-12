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不滿警方進黃埔 居民質問保安10句鐘

2019-08-12 列印
不滿警方進黃埔 居民質問保安10句鐘
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　　前日一批反對修訂《逃犯條例》示威者昨日凌晨十二時許在黃埔蕪湖街堵路，隨即有防暴警察到場驅趕，其間懷疑有警員於黃埔花園私家路泊車後，進入港鐵黃埔站。近百名街坊聞訊要求兩名當值保安交代，容許警方在沒有搜查令下進入私人地方一事，惟保安僅表示阻止不了警方執法，令圍觀居民更加鼓譟。保安主管約凌晨四時到場調停，獨自與居民理論至早上約十時，惟仍未能明確表明對警方進入屋苑的態度，只表示保安部將於今日早上開會討論。保安主管其後稱「頭暈」，被送院檢查，居民方結束近十小時的追問。

　　另外，前晚約十時，數名防暴警察在事前未有通知下，突然進入荃灣愉景新城使用洗手間。商場管理處昨日凌晨對事件表示遺憾，表示保安已即時與警方交涉，兼加派人手維持秩序，並就事件引起顧客及商戶憂慮致歉。

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