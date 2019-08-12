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嫲嫲及母親燒傷送院 ﻿彩雲邨奪命火﻿﻿孫女墮樓亡﻿

2019-08-12 列印
■起火大廈內濃煙密佈。
■約三十名居民一度疏散。
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　　黃大仙彩雲邨一個單位昨日下午發生致命火警，現場一度傳出爆炸聲，有女子被發現由高處墮下昏迷，送院搶救後傷重不治。消防員到場灌救，在起火單位發現兩名傷者，被送往伊利沙伯醫院治理，正調查起火原因。

　　事發於昨日下午一時許，黃大仙彩雲邨豐澤樓十樓一個單位起火，火勢猛烈，不斷湧出濃煙，更一度傳出爆炸聲。火警中三名年齡介乎二十五至七十歲的女子受傷，三人屬祖母、女兒及孫女關係，其中兩人燒傷，孫女墮樓陷入昏迷，救護員到場將她送院，三人分別送往聯合及伊利沙伯醫院治理，其中孫女送院後不治。

　　消防員接報到達火警現場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約一小時後將火救熄，其間約三十人疏散。經初步調查後，相信火警無可疑，起火原因未確定，案件交由重案組跟進。

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