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Jetso App送你 日本銷量No.1防水眼線液

2019-08-12 列印
■隱形薄膜雙眼皮膠水。
■眼線液有多色選擇。
Jetso App送你 日本銷量No.1防水眼線液
Jetso App送你 日本銷量No.1防水眼線液
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　　夏天化妝最驚溶妝，特別最怕眼線溶咗變熊貓，今次頭條Jetso App送你連續六年榮獲日本藥妝店銷量No.1嘅K-Palette超強防水眼線液，等你維持二十四小時長效不脫妝！佢防水、防汗、防皮脂，令你不易暈染脫妝，仲添加咗七種美容液成份。有三種顏色畀你配搭，只要用柔滑筆尖輕輕一畫就畫出顯色度高嘅濃墨眼線。今次仲送你極貼服嘅隱形薄膜雙眼皮膠水，塗抹係眼皮後會形成透明軟質薄膜，令雙眼皮自然呈現，唔會拉扯眼皮就算眨眼都唔易被發現痕跡。

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