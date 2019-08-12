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男子獨自行山失蹤 赤徑浪茄陸空搜索無果

2019-08-12 列印
　　一名男子趁妻女外遊，前日獨自往西貢赤徑及浪茄行山失聯，疑生意外，外遊妻子通知朋友於昨凌晨上門訪尋無果遂報警，政府飛行服務隊直升機協助搜索，消防員循山路尋找，至昨傍晚未有消息。

　　身高一點七五米的四十五歲徐姓男子往赤徑行山，疑經過大浪西灣山頭穿往浪茄，途中一直有拍照傳予妻子報平安，可是至晚上，失去音信，由於妻子和女兒正在東歐旅遊，無法查探事件，及至昨凌晨，她致電通知相熟友人，上其家居拍門探訪，無人應門，保安員亦指徐沒有回家，友人於凌晨四時五十六分報警。

　　警方通知政府飛行服務隊直升機，早上七時許在大浪灣一帶盤旋搜索，消防員則在黃石碼頭出發，在赤徑沿路搜尋，並一路推往大浪西灣，疑他曾越過山頭前往浪茄，於是擴大搜索範圍，惜至傍晚仍未有消息。

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