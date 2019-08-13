﻿萬人塞爆機場 230航班取消

周日有一名女示威者在尖沙咀衝突中右眼被射爆，激起網民憤慨，有人昨日發起機場「警察還眼」集會，抗議警方周日多場清場行動中濫用暴力，有近一萬人參與，即時癱瘓機場運作，導致二百三十多班航班取消。運房局局長陳帆指出，香港機場貨運量全球最高，集會嚴重干擾機場運作，會影響全港逾八十萬人的生計。



「警察還眼」集會由昨午一時開始，參與者昨午從各區湧入機場，機場快線沿途各站月台擠滿乘客。多區機場巴士站大排長龍，加上不少市民駕車前往，導致道路嚴重擠塞，車龍龍尾到東涌。有市民在機場路、國泰城選擇下車徒步前往機場。因應交通情況，多條機場巴士線改道，不停一、二號客運大樓站。



示威者要「警察還眼」



參與集會者多穿黑衣，他們先坐滿或站滿接機大堂，多人高舉指控警方濫暴的標語，高喊「還眼」口號，並向旅客介紹本港情況。部份人遮蓋右眼或雙眼，聲援日前疑被射爆右眼的女示威者。部份示威者昨午三時突破離境大堂的進出管制防線，漸漸佔據離境大堂，高峰期有近一萬人集會。由於有傳警方傍晚會清場，有集會者乘巴士或港鐵陸續離開，亦有人步行往東涌。



集會期間，機管局因應機場運作嚴重受阻，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，取消昨天其餘所有航班，至少有二百三十多班航班要取消。機管局與航空公司由今早六時起實施航班重新編配，料會繼續影響航班升降。



市民張先生表示，昨晚原定往曼谷，已預早出門，但到九龍機場快線才知無航班起飛，感到無奈，小朋友亦感失望。他批評政府一直無解決修例問題。有大批離港旅客亦被逼滯留機場，他們對航班取消感到無奈，批評航空公司沒派員溝通。旅遊業議會表示，昨晚有十三個離港旅行團被取消，亦有四十六個旅行團未能如期返港，逾一千三百名旅客受影響。



陳帆：影響超過80萬人生計



運房局局長陳帆表示，香港機場貨運量全球最高，集會嚴重干擾機場運作，將影響全港超過八十萬人的生計。他又形容機場為香港「東方之珠」的冠冕，作為香港一家人，不會將它踩爛。