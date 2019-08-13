稱須調查受傷真正原因 警未確認射盲女示威者

周日示威者包圍尖沙咀警署，其間一名黑衣女示威者面罩疑中彈，其右眼球爆裂重傷。警方表示，當時除了警方發射布袋彈外，現場亦有示威者以丫叉射鋼珠，仍要調查後才能確定她如何受傷。



醫管局表示，截至昨早十一時，涉及周日示威活動而受傷送院人數共四十五人，年齡由八歲至五十六歲，其中兩人情況嚴重，二十八人情況穩定，餘下出院。



未有證據顯示布袋彈所傷



前晚一名黑衣女示威者在尖沙嘴警署外疑被布袋彈傷眼部，右眼球爆裂，恐會永久失明。一名自稱是其胞妹的網民，事後在討論區發文，指胞姊在警署外巴士站廣告版之間的空隙，伸出頭觀看現場情況，並無任何衝擊或攻擊性動作，突然被警方在八至十米近距離下開槍，射中頭部。她指，胞姊前晚已完成手術及縫針，目前右眼全紫，腫至如雞蛋般大小，並引述醫生稱，胞姊傷勢嚴重，中彈位置附近的鼻骨、眉骨等碎裂，會導致毀容。



警方昨天在記者會上回應指，警方在警署有發射布袋彈，但同時有示威者使用丫叉鋼珠。警方及救護員現場為女傷者急救時，未發現如網上有人上載有關面罩旁有布袋彈，故暫時未有證據顯示傷者被布袋彈所傷，仍要調查她如何中彈受傷；稍後會為女傷者錄取口供調查真相。



稱近距射胡椒球彈不會有槍傷



至於前晚在太古港鐵站拘捕示威者，被指防暴警員近距離向示威者發射胡椒球彈。警方稱，胡椒球彈本身不是致命武器，近距離使用胡椒球彈不會造成槍械損傷效果。胡椒球彈打中身體後會變成粉末，效果與催淚水劑類似，強調警方使用武力有嚴格規定，以公眾安全最重要，未來會檢討胡椒球彈發射距離是否恰當。至於防暴警在電梯上追打示威者，是否失控及不理人踩人危險，警方回應，當時不是處理和平示威，而是拘捕暴力示威者，故警員視乎現場採取適當行動。



