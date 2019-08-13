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﻿美股中段跌246點

2019-08-13 列印
　　中美貿易問題未解決，美國股市本周首個交易日低開，杜指中段報二六○四一點，跌二百四十六點；納指則報七九○七點，跌五十一點。滙控美國預託證券價格見五十八點○八港元，跌零點九七港元；騰訊則見三百三十五點一二港元，跌四點八八港元。紐約期金報每盎司一千五百一十六點一美元，升七點六美元；紐約期油則報每桶五十四點五七美元，升零點○七美元。

特朗普籲港各方克制

　　另外，美國總統特朗普政府作出呼籲，香港各方克制，避免暴力。
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