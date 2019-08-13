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﻿國泰CEO﻿﻿指或解僱非法集會員工﻿

2019-08-13 列印
■國泰行政總裁何杲指出，員工若支持或參與非法抗議活動，或有可能被解僱。
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　　前日的示威衝突發生多宗嚴重流血事件，昨日再有網民在機場發起集會活動，並稱要向旅客展示警方濫權濫暴的行為。國泰行政總裁何杲向員工發信，指這次機場集會屬違法，員工如支持或參與，將接受紀律處分，且有可能被解僱。

　　國泰行政總裁何杲表示，公司對於非法行為零容忍，指近日有員工洩漏公司機密資料，違反行為守則，認為有關行為不能接受。他又指，員工在公餘時的言行，可能會被外界認為代表公司立場，對國泰形象造成影響。而根據公司的社交網絡政策，員工不能發放任何侵犯同事私隱、構成欺凌或騷擾的帖文。

　　何杲強調，昨日的機場集會未經當局許可，屬於非法集會，強調員工不應參與，又指若支持或參與非法抗議活動，將接受紀律處分，結果屬嚴重，有可能被解僱。

　　另外，他表示，早前國家民航局向國泰發出重大航空安全風險警示，國泰會完全執行有關要求。



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