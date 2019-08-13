荃灣白衣人襲擊市民爆衝突

荃灣昨凌晨發生襲擊事件！據報在港鐵荃灣站對出，有五六名穿白衣的男子，涉冒警搜查兩名黑衣男子所㩦帶的袋，其間有人向二人拳打腳踢。一名女子隨即以手機拍攝影片並質疑白衣人身份，惟對方突然發難，片中可見有人向她施襲，女子被按在地上猛打，她頻呼救命。據悉，遇襲的三人為義務急救人員，分別手腳受傷，其中女事主事後坐在地上痛哭。涉嫌施襲者往青山道方向逃去。



至凌晨一時許，有指懷疑施襲者匿藏荃灣二坡坊，有街坊及示威者到場追截，雙方發生激烈爭執，有人手持鐵通、玻璃樽等，雙方其後發生打鬥，有白衣人一度掟玻璃樽。其間，有人投擲玻璃樽，現場留下大量玻璃碎片及血迹，有人頭破血流受傷，場面一度混亂。



防暴警事後到場，人群已經散去，暫時無人被捕。



