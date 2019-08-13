  • 2019年8月13日 星期二
  • 29º
  • 87%
熱門： 眼球逃犯條例二陂坊機場葵芳

日報新聞 > 港聞

網民再眾籌全球登報　百萬美元句鐘達標

2019-08-13 列印
　　《逃犯條例》修訂風波至今已兩個月，但警民衝突仍然持續，前晚有示威者到多個地區聚集，包括尖沙嘴、葵芳、銅鑼灣等，防暴警察在多區施放催淚彈驅散，其中更在葵芳港鐵站內施放催淚彈，以及有警員喬裝混入示威者進行拘捕行動，引起不少市民不滿。早前曾於二十國集團（G20）峰會期間發起眾籌的網民，昨日再發起眾籌一百萬美元於全球登報。昨日有網民發貼文，眾籌昨早發起後，短短一小時內已達到一百萬美元（約七百八十萬港元）的目標。截至昨午一時半，已籌得一百九十七點二萬美元，目前已不接受捐款。貼文亦呼籲身處海外的港人於本月十七日舉行大規模集會遊行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd