林鄭冀港青北上交流增長國家認同

行政長官林鄭月娥昨日在澳門出席一個有關大灣區文化發展建設的國際論壇，她致辭時表示，隨著大灣區發展規劃綱要出台，粵港澳三地的文化交流將更緊密。她希望三地藝術家會有更多合作交流，又認為三地青年交流，有助增進對國家歷史文化的認同。



林鄭表示，隨着大灣區發展規劃綱要的出台，粵港澳三地的文化交流合作將更加緊密，自去年起，香港政府已預留了一億四千萬港元的額外資源，在五年時間內支持香港藝術家及藝術團體到大灣區進行演出，希望三地未來會有更多合作交流，共同提升文化藝術水平。



林鄭認為，三地青年的交流有助增進互相了解，也能親身體會國家改革開放的成就，增進對於國家歷史文化的認同，她期望繼續與澳門政府和廣東省政府加強合作，進一步推動三地青年交流。



