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三跑地盤推土機墮海工人淹亡

2019-08-13 列印
　　赤鱲角機場三跑工程地盤發生奪命工業意外！昨早上十一時許，一名工人在地盤內操作一部推土機操作期間疑失控，連人帶機墮海，其他工人發現報警，地盤的潛水員亦即時落海，在水底將事主救起，已陷昏迷。消防及救護員到場將事主送院，但抵院搶救無效。警員調查後相信無可疑，案件列工業意外及通知勞工處調查意外原因。

　　據悉，死者姓鍾，三十八歲，在肇事地盤上班僅三天。機管局對死者家屬致以深切慰問，並會聯同建築工程承辦商聯絡家屬提供協助。

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