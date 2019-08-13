頭條讀者有着數 香港迪士尼主題跑名額等緊你！

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萬人塞爆機場 230航班取消
周日有一名女示威者在尖沙咀衝突中右眼被射爆，激起網民憤慨，有人昨日發起機場「警察還眼」集會，抗議警方周日多場清場行動中濫用暴力，有近一萬人參與，即時癱瘓機場運作，導致二百三十多班航班取消。運房局局長陳...
2019-08-13
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Coach列港台澳為國家掀爭議
近來多個品牌的服裝及其官網，被中國網民指涉嫌分裂國家。繼Versace後，今次到美國品牌Coach。日前Coach一款印有城市和國家名稱的T恤，被指涉嫌分裂國家，及後更發現Coach官網將香港、澳門和台灣並列為國家。 事源是以追星著稱的中國部落客「虹橋一姐」昨天凌晨於微博發文，指Coach一款印有多個城市和國家名稱的T恤，將北京和上海的對照國家列為中國，但香港後面未作任何標註，而台北對照的國家則是台灣；又指Coach官網將香港、澳門和台灣並列為國家（country）選項。 Coach在官方微博發表聲明深表歉意，承認幾款T恤的設計存在重大失誤，立刻主動在全球所有渠道將...
2019-08-13
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五幼童罹難 賓州託兒所火災
美國賓夕凡尼亞州一間疑似託兒中心於周日凌晨時份發生大火，當局證實有五名小童死亡，另有一名成年人受傷被送院治療。當局正調查起火原因。調查人員不排除有人縱火。 出事的託兒中心位於賓凡尼亞州西北部的伊利鎮。警方報案中心熱線於當地時間周日凌晨一時十五分左右接到有人報警，指發生大火。消防人員到達現場時，整間民宅已經火光熊熊。 據路透社報道，該住所是一間日託中心服務商的所在地，死者中有四名兒童是跟着徹夜工作的父母留在民宅裏，但尚無法確認民宅平時是否也作為日託中心使用。 據當局發言人指，不幸罹難的小孩子，年齡由八個月至七歲。另有一名婦人受傷，由直升機送往醫院急救。據悉，該名婦人就是肇事...
2019-08-13
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
- 特朗普指無阻無核化談判 北韓三度發射導彈
- 日將南韓踢出貿易白名單
- 金正恩視察導彈試射
- 美餐廳推草蜢薄餅
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觀望氣氛濃厚 薄扶林豪宅連錄特色單位成交
薄扶林兩大豪宅屋苑，近期交投不多，但造價及呎價都表現理想。其中，老牌屋苑碧瑤灣罕有錄得頂層連天台單位成交，成交呎價接近2.6萬，創屋苑新高。另外，臨海屋苑貝沙灣連錄多宗4房大戶交投。 美聯物業...
2019-08-13
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中美或取消下月談判 衰退預期升溫 杜指挫391點
投資者憂慮全球經濟衰退，美國債息繼續向下，加上中美或取消下月談判，美股早段全線下跌。杜指曾跌299點，見25988點；納指則跌76點，見7883點；標普500指數跌26點，見2892點。 杜瓊...
2019-08-13
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大將續約 安內再拼 阿積士晉級OK
阿積士中場薛耶治新球季腳風不俗，連續兩場不同賽事士哥，包括在歐聯第三圈外圍賽首回合攻入一球，助球隊作客2:2逼和PAOK。此子上周六更與球會續約至二二年，人逢喜事精神爽下今晚次回合可望再下一城，領軍主場擊敗PAOK晉級下圈，直取主勝。 （香港時間周三凌晨2:30開賽） 繼在歐聯第三圈外圍賽首回合射入精彩罰球後，薛耶治上輪荷甲又有一球進帳，助阿積士主場5:0大勝安曼。這位廿六歲中場今季一度與拜仁慕尼黑扯上關係，不過上周六終於與球隊續約至二二年，粉碎離隊傳聞。該隊今夏先後有法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特等主將離開，現時有這位摩洛哥翼鋒續約留隊有助穩定軍心。 可望火力全開 再者...
2019-08-13
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雪梨魚市場 尋鮮樂園
南半球最大的雪梨魚市場（SydneyFish Market）被譽為尋鮮樂園，大家在此除有機會看到競投海產的實況，更精采便是能在場內的海鮮食肆大快朵頤。文、圖：林逸鳴謝：新南威爾士州旅遊局、澳洲航空 ...
2019-08-13
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從影拍劇逾60年 81歲夏萍安詳離世
入行逾60年的資深女演員夏萍於本月5日離世，享年81歲；喪禮將於本月19日在萬國殯儀館設靈，翌日早上出殯。其圈中契仔林家棟向傳媒證實死訊，並稱夏萍姐近半年身體轉差，曾中風和患糖尿病，又跌倒幾次，但走得...
2019-08-13
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社論——機場不應成爭訴求場所
周日一名女示威者在尖沙咀衝突中被射爆右眼，有網民昨天發起在機場舉行「警察還眼」集會，延續早三天在該處的集會。由於有新的激發因素，昨天明顯多了市民響應，導致乘客登機服務受阻，連鎖效應之下，二百三十班航機需要取消，是新機場啟用以來最嚴重的人為癱瘓事件。 新機場是全球航班升降最頻密的機場之一，是香港對外最重要的交通樞紐，運作一旦受阻，不但干擾進出境客流，更會影響物流運輸，對經濟造成重大打擊。機場屬保安敏感地區，不容生亂，否則國際旅客受影響，經外媒報道，會打擊外國人訪港的信心。 反修例示威者早前選擇機場作為集會地點，有其原因，是向國際間解釋反修例示威的原委。參與者也清楚機場的重要性...
2019-08-13
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馬場浮世繪——韓國大賽暫拒日馬參戰
韓國馬事會於前日下午發出一項聲明，內容為隨着最近日韓關係轉趨緊張，觸發國內民眾的反日情緒，而且還一直在擴散中，面對民情洶湧，他們在沒有選擇之下，只好不邀請日本馬參加下月八日在首爾馬場舉行的韓國盃和韓國短途錦標，並對已報名參賽的日本馬的馬主及練馬師致歉，希望他們明白是次決定只是因應現時情況作出的安排，希望待日韓外交危機結束後，可以回復正常。 馬場浮世繪
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