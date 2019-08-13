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頭條讀者有着數 香港迪士尼主題跑名額等緊你！

2019-08-13 列印
頭條讀者有着數 香港迪士尼主題跑名額等緊你！
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　　跑步盛事「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」將於十一月舉行！今年報名人數再破紀錄，部份賽事「玩轉腦朋友5公里跑」、「怪獸公司3公里跑」及「彼思好友夜跑派對」嘅參加名額將近爆滿。《頭條日報》為讀者預留其中兩項主題跑參加名額共十名。只要於八月十八日或之前，參加簡單遊戲就有機會獲得「怪獸公司3公里跑」（十一月二日， 星期六） （名額四名） 或「米奇與好友兒童跑」（十一月三日， 星期日） （名額六名）！

　　大會將安排逾一百位迪士尼巨星及彼思好友，包括反斗奇兵、怪獸公司等為跑手打氣！參加者可獲選手包一份，內有主題T恤及號碼布，完成賽事可即場獲頒獎牌。想贏免費名額，於八月十八日或之前，即scan QR code答問題及填妥表格參加！

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