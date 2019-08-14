﻿警員受襲 舉槍退示威者 機場淪陷離港客受阻扯火

數千名反修例示威者連續第五日在機場集會，他們堵塞一、二號客運大樓的離境大堂禁區入口，大批旅客不能登機，怨聲載道，部份人與示威者爆發推撞。亦有示威者懷疑人群中一名男子是內地執法人員，阻止他離去，警方昨晚十時四十九分到場，雙方對峙，內地男子獲送院。其後，示威者包圍多部警車，並掟雜物，防暴警到場施放胡椒噴劑，雙方爆衝突，有警員一度舉起手槍，阻嚇示威者。另外，一名《環球時報》旗下「環球網」的記者在場採訪其間遇襲，獲送院治理。香港旅遊業議會表示，截至昨日有逾四十個旅行團、涉九百人的離港行程遭取消或延誤，另有近六十團、逾一千二百人未能如期回港。機管局已獲法庭批出禁制令，禁止示威者佔據機場客運大樓。



示威者昨午約一時半開始聚集機場一號客運大樓的抵港大堂，高喊「警察還眼」等口號，並向旅客宣傳反送中運動。個多小時後，大批示威者突然衝上二樓離境大堂，在自助安檢閘口前坐下，以行李手推車阻擋。多名旅客嘗試避過示威者進入禁區，但示威者不肯讓路，照樣高叫口號，有旅客高舉行李，驚險地跨過示威者。另有一名內地旅客與示威者先發生口角，繼而推撞，才成功進入安檢位置。下午四時半，機管局宣佈所有航班登記服務暫停。



航班登記四時半暫停



一名年邁、坐輪椅的澳洲女旅客行程連續兩日受阻，她稱患心臟病須趕返澳洲治療，雖然她理解示威者的訴求，但認為不應阻她回國。有澳洲領事館職員到場與示威者調停不果，該女旅客的同行友人一度落淚，非常擔心。一對滯港兩天的澳洲籍夫婦怒斥︰「夠了，真的受夠了！（it's enough, really enough！）」他們批評示威者對其十分不公平，坦言現在最希望就是回家。



急須往上海公幹的港人表示︰「機場啲保安唔見晒，機管局啲職員又唔見晒，咁點呢？剩係由得啲示威者同遊客喺度鬧！」亦有市民不滿被逼配合示威者的行動，一名女示威者問該市民︰「係政府唔回應訴求，製造問題！」亦有前來接機的市民體諒示威者，指他們都是市民，只是要求政府回應訴求，故大家應去批評政府，而不是市民。



群眾圍堵「公安」



另有一批示威者轉到二號客運大樓，不少旅客因突如其來的示威者而受驚，有小童緊握父母雙手，臉帶惶恐，亦有旅客一度痛哭。示威者以大量行李手推車排成長陣，繼續阻止旅客離境。



其間，有示威者發現一名自稱送機的男子形跡可疑，懷疑他是內地執法人員，群眾與他推撞，包圍該男子；其內地身份證和往來港澳通行證被人「起底」，群眾不准他離開，要求交代身份，他不適，救護員到來救治，卻不准離去，被圍三小時後，有一批警員到場，示威者放手推車作路障，雙方對峙，此時示威者才願放人，到十一時才順利抬上救護車離去。



另外，一名《環球時報》旗下「環球網」的記者在場採訪，其間被示威者發現他身懷一件「撐警集會」的T恤，他被包圍及襲擊，更遭捆綁審問，示威者其後搜獲其證件，才准其送院治理。《環球時報》確認其記者傅國豪遇襲，環時強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。