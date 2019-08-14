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﻿美股中段升361點

2019-08-14 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二六二五九點，升三百六十一點；納指則報八○○一點，升一百三十八點。滙控美國預託證券價格見五十八點二港元，升零點五港元；騰訊則見三百四十二點五五港元，升八點五五港元。紐約期金報每盎司一千五百一十二點七美元，跌四點五美元。
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