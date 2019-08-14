願修補撕裂重建社會 ﻿林鄭哽咽：﻿﻿應放下歧見﻿

特首林鄭月娥指出，過去一周發生的情況，香港社會恐怕會出現「五癆七傷」，她請大家放下歧見，平靜情緒，想一想是否忍心將把這個家推進一個粉身碎骨的深淵。被問及有女示威者被射爆眼球，她希望她能夠報案，讓警方查出真相。對警方被質疑向葵芳港鐵站發射催淚彈，她形容是在特殊情況下、電光火石之間的事，希望大家明白警方艱難做事。



林鄭昨早召開行政會議前會見傳媒，指過去一周發生的事，包括大規模的惡意破壞行動，或有人稱之為「不合作運動」，在各區蔓延，行動包括不定時不定點地堵塞鐵路和隧道，當中有一天港鐵少了近二百萬人次乘客。另外，儘管機場集會和平，但前天機場運作被癱瘓，導致全面關閉。同期有大量違法示威行為，甚至目無法紀，有人為了達到摧毁法治的目的，大規模攻擊警隊。



記者追問一名女示威者右眼疑被警方布袋彈射爆，林鄭回應指，對於暴力衝突中每位受傷的人，她都感到心痛，呼籲該女子報案，查出真相，亦希望她早日康復，方便時願意探望對方。至於警員在葵芳港鐵站內施放催淚彈，她形容是特殊情況，「在電光火石之間，既要維護法治，亦要保障所有人安全，包括港鐵內其他市民的安全」，希望大家明白警方執法過程艱難做事。警方喬裝示威者執法引起爭議，林鄭回應指，是很特殊情況下的調查方法，是要找極端核心暴力份子，「不能說警方做了不對的事」。



最後，她語帶哽咽地說︰「我再次請大家，放下歧見，安靜情緒下來，用一分鐘去想一想、看一看我們這個城市、我們這個家，大家是否忍心將它推進這個將會是粉身碎骨的深淵？」她強調，目前唯一要做的是反抗暴力、維護法治、回復社會秩序；當一切平靜之後，真誠對話、修補撕裂、重建社會和諧將會開始。



