  • 2019年8月14日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 逃犯條例少女倪匡機場公立醫院

日報新聞 > 港聞

社區主任發起周六「光復紅土」遊行

2019-08-14 列印
　　一班社區主任發起本周六（十七日）舉行「光復紅土」遊行，申請人、土瓜灣南社區主任李軒朗等人昨早與警方代表會面。李軒朗引述警方表示，發出反對通知書的機會較大，將在兩日內公佈最終決定。

　　李軒朗表示，如警方發出反對通知書，做法等同打壓港人和平遊行集會的自由，且將《公安條例》中的「通知制度」，僭建成「發牌制度」，變相在香港實行戒嚴。

　　李軒朗又指，發起遊行的居民都希望可以用和平的方法表達訴求，他說，「有不反對通知書，有晒路線圖，大家都會和平行。但如無禁止遊行，到時街坊自己四處上街，最終釀成警民衝突，警方要負全部責任。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd