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新世界表態支持警察執法

2019-08-14 列印
　　過去兩個月，社會暴力事件愈演愈烈，新世界發展有限公司對此感到擔憂及痛心，認為市民若有任何訴求，理應在無損法治、奉公守法的基礎下和平理性地提出，而持續升級的暴力浪潮，無助消弭彼此的矛盾。新世界亦支持特首及特區政府依法施政，並支持警察嚴正執法。

　　新世界昨發出的新聞稿指出，香港正面對內憂外患，對各行各業尤其旅遊、餐飲及零售業均造成嚴重打擊，打工仔生計受損，威脅香港作為國際金融中心的地位，屹立一世紀的繁華 大都會，光芒漸喪。

　　新世界希望各方能夠求同存異，在維護一國兩制的前提下，以理性對話化解對立和分歧， 令受傷的香港能盡快復原，重回正軌，為更美好的明天努力。 而法治及和平，素來是香港人的核心價值，一切違法的暴力行為應該立即停止，讓社會紛爭盡快降溫。

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