﻿41發展商譴責暴力升級 ﻿﻿冀政府加快恢復經濟﻿

香港地產建設商會聯署聲明表示，香港經濟自年初已出現下行壓力，近期暴力衝突持續，令情況雪上加霜。近日全港各區的違法暴力事件，令市民膽戰心驚，並嚴重影響生計。商會表示，堅定支持特首林鄭月娥和特區政府，支持警隊嚴正執法，期望政府加快恢復經濟的步伐，集中精力處理房屋短缺等各項社會問題。聯署的包括長江、恒基、新鴻基、信和、會德豐、華懋等共四十一家發展商。
趙國雄︰難預測樓價
新鴻基地產發聲明，支持特首及特區政府依法施政，支持警方執法維護法治。聲明表示，持續升級的暴力行為已令香港經濟受到傷害，若亂局持續，將會嚴重影響數十萬酒店、零售行業從業人員的家庭生計。聲明呼籲示威者停止暴力，重申只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路。
長實集團執行董事趙國雄期望社會不同意見人士可以「停一停、諗一諗」，展開對話，盡快令事件降溫，為香港尋找出路。對於香港下半年的樓價走勢，他坦言「睇唔到」，認為香港經濟面臨外憂內患，外圍環境愈來愈嚴峻。他又指，香港居住問題相當迫切，發展商有責任解決市民的居住需要，即使價錢不如預期，亦應盡快推出。
此外，呂志和認為警隊一直秉公辦理，希望市民對警隊有信心，要原諒和協助警隊。對於是否支持成立獨立委員會調查警方，他指身為商人，難以回答，但相信只要雙方好好溝通，就能解決問題，表示自己的最大願望就是大家能「食餐好飯」。