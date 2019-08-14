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﻿推土機工人溺斃 家人哭訴生活無依﻿

2019-08-14 列印
■死者家人認屍後傷心哭泣。
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　　三十八歲推土機操作員鍾英華，前日第三天在赤鱲角機場第三跑道工程地盤工作，操作推土機時疑在近海邊處突失控，連人帶機翻墮海中沉沒，獲救送院終告不治。鍾逾十名親友昨早往殮房認屍，長子悲歎：「我哋無人照顧，連生活都成問題！」

　　鍾遺下妻子、年齡由四至十五歲的兩子一女及一對年邁雙親。工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文表示，鍾妻為家庭主婦，長子本年升讀中三， 二子則升讀中一。稍後權益會人員會陪同鍾太，前往地盤位於東涌的辦事處，與機管局及承辦商討論善後工作。

　　昨早鍾的親友往葵涌公眾殮房認屍，鍾的長子哀傷表示，他們一家五口同住天水圍天晴邨，其父為家中經濟支柱，現時全家頓失方向，更悲歎：「我哋無人照顧，連生活都成問題！」鍾妹則嗚咽稱哥哥生前要照顧年邁父母，並指：「我哋O依家乜都冇啦，唔知點算好。」

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