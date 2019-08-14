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醫護員確診患麻疹

2019-08-14 列印
醫護員確診患麻疹
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　　衞生署衞生防護中心昨日正調查一宗麻疹個案。個案涉及一名三十歲男醫護人員，過往健康良好，他於八月八日開始發燒、喉嚨痛和流鼻水，並於八月九日開始出疹。八月十日患者到威爾斯親王醫院（圖）急症室求醫，同日入院接受治療。患者的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，他曾接種兩劑麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。

  根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

　　衞生署發言人說：「曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。」發言人解釋，麻疹傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。



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