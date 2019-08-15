﻿官信是情侶 陳婉玉脫罪 前高官馮永業 瀆職罪成還柙

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業在○四年負責航空組航權事務期間，涉收取直升機及航空公司董事兼股東、賭王姨仔陳婉玉五十一萬「甜頭」，作為臨時訂金，購買西半山羅便臣道雍景臺一豪宅單位，法官裁定陳婉玉行賄、馮收賄罪名不成立，但裁定馮公職人員行為失當罪成，形容他貪念橫生，於半推半就下接受利益，又不作披露，「好似無事發生咁」，即時把他還柙，九月十二日判刑。



主審法官游德康強調，公職人員行為失當罪的最高刑罰為入獄七年，馮將會面對即時監禁，刑期亦不會少於一個月，並不會對馮造成不公，故拒絕保釋申請。



游官在判辭中接納馮（五十五歲）、陳（六十三歲）二人自○三年十二月發展為情侶關係乃屬實，亦接納涉案單位臨時買賣合約上買家由陳名下的公司改為「on behalf of the Wilsion Fung Wing Yip」的字眼，而馮、陳二人強調該筆五十一萬元是出售物業利潤的分享。游官指出，陳簽署支票繳付五十一萬元臨時訂金時，是處心積慮要巴結馮，她不需如此大費周章，利用迂迴方式將利益給予馮，法官形容兩人打得火熱，猶如夫妻，她大可以簡單地在澳門買隻名貴手錶送馮就可以，不用留下容易被追蹤的物業買賣。



分享賣樓利潤可能屬實



游官認為，陳感激馮協助買賣樓宇，分享賣樓利潤的說法可能屬實。若該五十一萬元分享利潤與兩人工作有關之說，便不是唯一合理推論。加上兩人均沒有案底，法庭須採納對被告有利的解釋，故裁決馮收賄以及陳行賄的罪名均不成立。



至於針對馮永業的公職人員行為失當罪，游官指馮接受涉案五十一萬元後，不爭的事實是他沒有申報利益衝突，亦沒迴避參與討論與陳相關公司的航線事宜。即使他稱不知道陳在公司身居要職，他的行為仍可能屬嚴重失當。



游官認為，馮稱不知道陳與涉案公司的關係，亦不知道她是港聯航空執董，全是編造謊言，將事實扭曲，以迴避對他不利的推論。五十一萬元是馮當時月薪的四倍，絕非小數目，而他沒有地產經紀資格，五十一萬元金額遠超他協助陳婉玉投資物業的功勞，馮必然知道收款後會有潛在利益衝突。



不申報接受利益屬蓄意隱瞞



游官形容馮貪念橫生，在半推半就下接受利益，不作披露，「好似無事發生咁」繼續處理公務。他因貪念而接受陳分享利潤，明知輕則會被調職、重則會被革職甚或起訴，故刻意隱瞞收款，故裁定馮接受五十一萬元時已知道陳是涉案公司的董事及股東。他接受利潤分享協議時，不可能不知道、不理解、不預見該交易有潛在利益衝突。他清楚知道有衝突，仍不申報及不披露，行為屬刻意及蓄意隱瞞。



游官指，馮的行為會影響國際上對香港公務員的信心，非常嚴重，必須接受刑事制裁，加上他在庭上編造種種謊言，嚴重偏離了職責，亦無合理辯解不作申報，乃裁定馮行為失當罪成。