﻿各界譴責﻿﻿機場暴力案 警強調舉槍自保合理﻿

前晚機場示威集會，演變成嚴重警民衝突，部份示威者禁錮、毆打兩名內地男子，另一名警員遭圍毆而舉槍自保。警方昨強調一定會追究到底。至於警員在生命受到威脅下拔槍，做法合情、合理及合法。政府、機管局、旅遊業、商界均譴責有關暴力行徑。



警務處助理處長（行動）麥展豪指，警方在前晚機場衝突中拘捕五名年齡介乎十七至二十八歲男子，他們涉非法集結，其中兩人更涉襲警及藏有攻擊性武器，有人用雷射筆射向警員。



他表示，有示威者阻撓旅客進入禁區，有小朋友被嚇至落淚，有女士要高舉行李穿越示威者，又有內地旅客被包圍。其中一名內地男子，被示威者非法禁錮、虐待，被打暈後仍遭人不斷踢打。同時，有人阻止救護員救人。及後，又有一名沒有表露身份的內地《環球時報》記者亦被綁手，不准離去。



警員生命受威脅



警方接報掩至，在通往離境大堂的斜路上被示威者用手推車造成的路障阻擋，擾攘幾小時，救護員方能將傷者救走。其間，一名警員嘗試追捕襲擊他的示威者時，被示威者圍毆，被搶去警棍及胡椒噴霧，他在生命受威脅下拔出手槍戒備。麥展豪強調：「警員在生命受到嚴重威脅下拔槍，做法絕對正確、合法、合理，而且表現英勇、果斷及克制。」



運輸及房屋局局長陳帆直指，暴力行為遠超和平理性集會、文明理性的底線，特區政府予以最嚴厲譴責。機管局行政總裁林天福強烈譴責暴力行徑。旅遊業議會指有旅客在機場被暴力對待，這種行為絕對不可接受。旅發局則對事件表示極度遺憾。



香港中華廠商聯合會批評此等行為罔顧法紀，嚴重破壞香港的國際形象，支持警方嚴正執法。國泰航空亦發聲明，指法治是香港經濟繁榮和人民安居樂業的基石，務必反對暴力，恢復安寧，維護香港繁榮穩定。



