《環時》中聯辦強烈譴責暴力行為 被毆內地記者出院稱仍愛香港

前日機場遭大批示威者佔領期間，有示威者懷疑兩名內地男子的身份，將兩人毒打及以膠索帶捆綁，並一度阻止救援將其送院。被打一人是《環球時報》記者，該報發聲明強烈譴責這種非法拘押和嚴重暴力行為。



前晚近凌晨零時，示威者與警方發生衝突期間，一名《環球時報》記者付國豪在場進行採訪工作期間，被示威者懷疑為警員截查，發現事主一件寫有「我愛警察」的藍色T恤後，即懷疑他為警察，其後更違法向付動用私刑，除了拳打腳踢毒打外，又以膠索帶捆綁他在一架行李車上。救護員到場將付扶上抬牀推上救護車期間，仍有大批示威者尾隨追出，多名暴力示威者更衝前毆打及向傷者掟水樽襲擊。



付昨午治療後出院，他稱幸運沒受致命傷，依然愛香港。他又憶述稱前晚採訪時沒有違法「我不應該受到暴力對待」，又稱未有即時說出記者身份是因為要自保。數十名來自多個團體市民，昨日到醫院向付慰問及送上果籃。



《環球時報》強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。《環時》聲明中指代表報社向付表達誠摯的敬意，並指從視頻中看見他沒有向暴徒屈服。內地傳媒對付國豪被「行私刑」遭遇一面倒表示憤慨，微博上亦掀起一股熱潮，「付國豪」三字一度登上微博熱門搜尋排行榜第一位，搜索量逾四百八十萬。



另外，前日傍晚六時許，一名內地男子自稱由深圳到機場送友人搭飛機，但被示威者疑為公安，將其包圍後毒打及用膠索帶綁手，遭非法禁錮數小時後，至警員到場才獲放行送院。



中聯辦發聲明強烈譴責及批評示威者表示，「極端暴力份子，以圍堵、搜身、非法禁錮、野蠻毆打等手法」對待《環球時報》記者和內地居民，是對全球新聞界的挑戰和侮辱，嚴重踐踏新聞自由。



港澳辦發言人更指，示威者的行為近乎恐怖主義的行徑。







