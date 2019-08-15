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國泰解僱兩機師 分涉暴動及泄密

2019-08-15 列印
  反修例風波中有一位國泰機師廖頌賢被控暴動罪，國泰航空昨指，已解僱兩名機師，其中一位涉及司法案件，另一位則涉及不當取用公司資訊，據悉廖頌賢是其中一位被解僱機師。

　　另一名被解僱機師則在星期一機場集會期間，他在機艙拍攝，透露航班正從英國曼徹斯特回港，呼籲已經離開機場的示威者折返，因涉不當使用公司資訊及違反內部行為守則，他日前已被停職。
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