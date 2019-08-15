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﻿美股中段跌626點

2019-08-15 列印
　　美國周三股市早段大幅下挫，杜指中段報二五六五三點，跌六百二十六點；納指則報七七九九點，跌二百一十六點。滙控美國預託證券價格見五十六點八港元，跌一點二港元；騰訊則見三百二十三點六一港元，跌十六點三九港元。紐約期金報每盎司一千五百二十九點八美元，升十五點七美元；紐約期油則報每桶五十四點三二美元，跌二點七八美元。
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