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涉天水圍警署外放煙花傷人 警拘三男

2019-08-15 列印
■上月三十日晚上，一輛私家車駛經天水圍警署外，並向聚集示威人群燃放煙花爆竹後逃去。
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　　警方偵破上月底天水圍警署外發生的私家車放煙花傷人案。

　　上月三十日晚上，大批示威者包圍天水圍警署，要求警方釋放涉嫌普通毆打及刑事毀壞被捕三名男子。

　　其間，一輛私家車駛經警署外，並向聚集示威人群燃放煙花爆竹後逃去。事件中導致六名男子受傷。

　　警方經連日偵查後，昨日在元朗區拘捕一名二十七歲姓邱男子、一名三十四歲姓陳男子及一名二十六歲姓郭男子，他們涉嫌「非法燃放煙花爆竹」及「行使虛假文書」，昨晚仍被扣留調查。

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