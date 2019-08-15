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報業公會譴責針對記者不理性行為

2019-08-15 列印
　　記者採訪反修例示威衝突，受傷個案不斷，香港報業公會昨日發聲明，強烈譴責一切對待記者的不理性及暴力行為。聲明表示，香港報業公會一直關注到近月連串大型活動中，記者在採訪時受到傷害的情況。由被辱罵、襲擊及不同程度的阻礙正常的採訪等，情況日趨嚴重，如前日機場事件。

　　聲明又指出，採訪是記者的職責，為社會大眾提供資訊及了解事實的真相，任何人士不應粗暴對待履行職務的記者。該會強烈譴責一切對待記者的不理性及暴力行為，希望社會大眾冷靜下來，停止一切暴力。

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