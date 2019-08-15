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700員工實名聯署 促港鐵回應三大訴求

2019-08-15 列印
700員工實名聯署 促港鐵回應三大訴求
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　　周日多區爆發警民衝突，警方於葵芳站及太古站內施放催淚彈惹爭議；昨日有七百名港鐵員工實名聯署，要求港鐵周五前回應三大訴求，包括譴責警方、徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙粒子，否則或會拒絕執行職務。

　　其中一名發起人將軍澳線車長王政宏表示，聯署九成是港鐵車長，其他為列車督導員及港鐵巴士車長，不滿警方在港鐵站內和附近發射催淚彈，甚至有催淚彈射上元朗站露天段路軌，反映警方的行動無考慮鐵路安全，但港鐵公司未對警方作任何譴責。

　　聯署又指，港鐵過於配合及依賴警方，喪失自主調配車站與列車運作的權力，有政治不中立之嫌；要求港鐵確保員工及乘客安全，提供可過濾有機氣體的口罩，並徹底清潔受催淚彈影響的鐵路站。王政宏指，如港鐵不回應訴求，下一步或會放棄執行職務，包括暫停開出列車，甚至請假不上班，保障自身安全。

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